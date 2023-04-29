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Германия

Сегодня, 16:10

Представители Усманова отреагировали на новость об обыске в офисе «Баварии» из-за дела против бизнесмена

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алишер Усманов.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба Алишера Усманова опровергла подозрения в отмывании денег, из-за которого прокуратура ФРГ провела обыски в офисе и на стадионе «Баварии».

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в офисах мюнхенского клуба и на стадионе Allianz Arena прошли обыски по делу против Усманова, который попал под западные санкции. Сообщается, что Усманов был знаком с почетным президентом «Баварии» Ули Хенессом.

«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и Allianz Arena за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии». А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.
На самом деле, это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 г. Домов, которые при этом не принадлежат А.Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами. Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.
Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер. Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?
Что на самом деле связывает Алишера Усманова с ФК «Бавария» — это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на Allianz Arena не раз встречался и ФК «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет. Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации. Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», — сообщили «СЭ» в пресс-службе бизнесмена.

Футбол
ФК Бавария
Алишер Усманов
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