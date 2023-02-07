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Германия

Сегодня, 12:15

Президент «Айнтрахта» попал под следствие. У его 13-летнего сына нашли наркотики

Виталий Косик
Корреспондент
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Прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении президента «Айнтрахта» Петера Фишера из-за подозрений в хранении и приобретении кокаина, сообщает Sportschau.

По информации издания, 13-летний сын функционера употреблял наркотик со своим другом, мать которого заметила странное поведение ребенка и сообщила об этом в полицию.

В конце января прокуратура Франкфурта проводила обыск в квартире президента «Айнтрахта» и обнаружила на мебели следы кокаина.

Немецкая команда занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками за 19 матчей.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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