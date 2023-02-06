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Германия

6 февраля, 23:02

Президент «Баварии» о словах Нойера: «Разочаровывающе, но о расторжении контракта нет и речи»

Президент «Баварии» критически отреагировал на слова Нойера
Руслан Минаев
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер критически отреагировал на слова голкипера команды Мануэля Нойера об увольнении Тони Тапаловича с поста тренера вратарей.

«Для нас непостижимо и разочаровывающе, что Мануэль обратился не к нам, а непосредственно к публике. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который был с нами так долго, которому мы доверяем, сначала обсудит это с нами. Абсолютно согласен с высказываниями Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль восстановился и смог снова играть, а что будет дальше, мы посмотрим.

Расторжение контракта даже не обсуждается. Мануэль — наш игрок, и у него есть соглашение. Это не свойственно «Баварии» — здесь мы решаем подобные вопросы между собой, и это делает наш клуб сильным», — цитирует Хайнера Bild.

36-летний Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 40 очков в 19 матчах.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
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