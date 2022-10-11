Президент «Баварии» Герберт Хайнер недоволен результатами в начале сезона

Президент «Баварии» Герберт Хайнер раскритиковал команду из-за неудачного старта сезона-2022/23.

«Бавария» должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать», — сказал Хайнер Blickpunkt Sport.

Он также подчеркнул, что в клубе доверяют главному тренеру Юлиану Нагельсману.

После 9 туров бундеслиги «Бавария» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.