Президент «Баварии» — о травме Мбаппе: «Если он не сыграет, то «ПСЖ» будет немного слабее»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на новость о травме нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

24-летний футболист выбыл на три недели из-за травмы левого бедра. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской командой.

«Мне жаль игрока, я не знаю, что у него. Но наблюдать за игрой Мбаппе — это всегда услада для глаз. Если он не сыграет, то Париж, возможно, будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему. Если Мбаппе будет играть, мы все равно будем стараться пройти дальше», — приводит слова Хайнера Bild.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля.