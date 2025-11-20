Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:56

Президент «Баварии» Хенесс: «Кейн вдохновляет других на поле»

Сергей Ярошенко

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал игру нападающего Харри Кейна в мюнхенском клубе.

«То, что Кейн продемонстрировал здесь за последние год—два, просто высший класс. И больше всего мне в нем нравится то, что поначалу он был бомбардиром, который играл в штрафной, ждал мяча. Но сейчас Харри стал плеймейкером, он умеет начинать атаки. Прежде всего, это игрок с яркой индивидуальностью, который вдохновляет других на поле, задает тон. Это именно то, что мы искали», — приводит слова Хенесса Bild.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. За это время на его счету 113 матчей, в которых он отметился 108 голами и 29 результативными передачами. Контракт 32-летнего англичанина с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Telegram Дзен Max
Ули Хенесс
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя