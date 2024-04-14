Президент «Баварии» поздравил «Байер» с чемпионством

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поздравил «Байер» с чемпионством в бундеслиге.

«Поздравляю «Байер» с историческим первым чемпионским титулом в истории клуба. Леверкузен абсолютно заслужил этот титул. Это награда за выдающийся сезон и великолепный футбол. Сейчас цель «Баварии» — вернуть чемпионский титул Мюнхену. Увидимся в новом сезоне», — приводит слова Хайнера Bayern&Germany.

14 апреля «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в 29-м туре немецкой бундеслиги. Это позволило леверкузенцам оторваться от «Баварии» на 16 очков и досрочно стать чемпионами Германии.

Этот чемпионский титул стал первым за всю историю «Байера». Также команда выиграла первый трофей с сезона-1992/93.