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Германия

31 марта, 23:51

Президент «Баварии»: «Мы проиграли «Боруссии» заслуженно»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:2) в матче 27-го тура бундеслиги.

«Бавария» не была той «Баварией», к которой мы привыкли и которую нам нравится видеть, и, честно говоря, я должен сказать, что это был не первый случай в этом сезоне, когда мы не смогли включиться. Мы проиграли «Дортмунду» заслуженно", — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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