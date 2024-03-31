Президент «Баварии»: «Мы проиграли «Боруссии» заслуженно»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:2) в матче 27-го тура бундеслиги.

«Бавария» не была той «Баварией», к которой мы привыкли и которую нам нравится видеть, и, честно говоря, я должен сказать, что это был не первый случай в этом сезоне, когда мы не смогли включиться. Мы проиграли «Дортмунду» заслуженно", — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.