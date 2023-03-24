Президент «Баварии» считает, что Мане получает недостаточно игровой практики

Сегодня, 19:32
Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что форварду Садио Мане не хватает игровой практики.
«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут — это не то же самое, что просто тренироваться. Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садьо — прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», — сказал Герберт Хайнер Bayern&Germany.
Сенегалец пропустил больше трех месяцев из-за травмы малоберцовой кости.
В текущем сезоне Мане забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах.