Президент «Баварии» считает, что Мане получает недостаточно игровой практики

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что форварду Садио Мане не хватает игровой практики.

«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут — это не то же самое, что просто тренироваться. Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садьо — прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», — сказал Герберт Хайнер Bayern&Germany.

Сенегалец пропустил больше трех месяцев из-за травмы малоберцовой кости.

В текущем сезоне Мане забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах.