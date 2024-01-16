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Германия

Сегодня, 17:14

Президент «Герты» Бернштейн умер в возрасте 43 лет

Руслан Минаев
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Президент «Герты» Кай Бернштейн умер на 44-м году жизни. Пресс-служба берлинцев заявила, что руководитель скончался неожиданно.

«Весь клуб, его руководящие органы и сотрудники потрясены и глубоко опечалены этой новостью», — говорится в заявлении клуба.

Бернштейн руководил «Гертой» с июня 2022 года. В начале 90-х он был активным болельщиков клуба, а в 1998 году был одним из основателей фанатской группировки «Берлинские арлекины».

«Герта» занимает 7-е место в турнирной таблице второй бундеслиги — 25 очков после 17 туров.

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