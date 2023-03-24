Кан о причинах ухода Нагельсманна: «После ЧМ-2022 качество игры «Баварии» все реже выходило на первый план»

Президент совета директоров «Баварии» Оливер Кан прокомментировал уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

«Когда мы подписывали контракт с Юлианом, то были уверены, что будем работать на долгосрочной перспективе. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество игры в команде, несмотря на чемпионство в бундеслиге, все реже и реже выходит на первый план. После ЧМ-2022 мы играем менее успешно и менее привлекательно. Вот, почему мы решили действовать сейчас. От себя лично и от клуба хочу поблагодарить Юлиана и его штаб и пожелать удачи в будущем», — цитирует Кана пресс-служба мюнхенцев.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.