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Германия

27 марта, 04:39

Прокуратура прекратила расследование в отношении экс-защитника сборной Германии Боатенга

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Германии Джером Боатенг, выступающий с прошлого лета за австрийский ЛАСК, прокомментировал снятие с него обвинений.

«Прокуратура Мюнхена наконец-то прекратила дело против меня спустя пять лет. Все мои заявления были верны, а обвинения против меня были ложными. Спасибо всем, кто был рядом со мной и поддерживал меня, несмотря на предвзятость. Это так много значит для меня. Теперь моя семья и я наконец-то можем смотреть в будущее с позитивом. Никогда не сдавайтесь!» — написал Боатенг в социальной сети.

В 2021 году прокуратура Германии обвинила Боатенга в нанесении побоев бывшей девушке и матери двоих дочерей Шерин Зенлер, а также в доведении до самоубийства. Спустя год окружной суд Мюнхена приговорил Боатенга 1,2 миллиона евро. Однако спустя несколько лет приговор был отменен из-за процессуальных ошибок.

Джером Боатенг.Мать экс-игрока сборной Германии Боатенга обвинила футболиста в жестоком обращении с женщинами

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