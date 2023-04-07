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Сегодня, 17:58

«ПСЖ» проявляет интерес к Беллингему из-за страха потерять Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» готов активизироваться в переговорах по переходу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема из-за неопределенности с будущим форварда своей команды Килиана Мбаппе, утверждает AS со ссылкой на слова журналиста Пакойо Дельгадо.

По информации источника, «ПСЖ» опасается, что Мбаппе захочет покинуть команду. При этом сценарии парижане готовы бросить все силы на подписание Беллингема.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 36 матчей за клуб, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джуд Беллингем
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