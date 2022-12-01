Пулишич может вернуться в «Боруссию» из Дортмунда

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может вернуться в дортмундскую «Боруссию», утверждает Bild.

Однако Пулишич должен согласиться на существенное сокращение заработной платы. «Шмели» не готовы платить хавбеку 10 миллионов евро в год — именно такую сумму футболист сейчас зарабатывает в Англи.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Челси». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего американца в 38 миллионов евро.