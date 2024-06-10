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Сегодня, 06:18

Рангник рассказал, насколько сложно было отказать «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник признался, что ему тяжело было отказать «Баварии».

«Это было одно из самых сложных решений за всю карьеру. Я работал раньше с сотрудниками клуба. Также в команде играют четыре моих бывших футболиста. Из-за этого наша встреча была особенной, и ведь речь об одном из крупнейших клубов Европы. Такие предложения нечасто поступают, я серьезно обдумал этот вариант», — цитирут Рангника Kicker.

2 мая 65-летний специалист заявил, что не готов принять предложение мюнхенской команды.

Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года. Под его руководством национальная команда одержала 12 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Контракт рассчитан до 31 июля 2026-го.

Австрийцы вышли в финальную часть чемпионата Европы-2024, где сыграют в одной группе с Францией, Польшей и Нидерландами.

ФК Бавария
Ральф Рангник
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