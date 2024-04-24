Рангник в ближайшее время может возглавить «Баварию»

Немецкий тренер Ральф Рангник может в ближайшее время возглавить «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, специалист считается основным претендентом на замену Томаса Тухеля. Стороны могут заключить контракт уже на этой неделе.

На данный момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.

Немец с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве». Ранее он тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке» и «Штутгарт».

Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона-2023/24.