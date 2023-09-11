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Сегодня, 14:43

Рангник заявил, что не собирается возглавлять сборную Германии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не собирается уходить в сборную Германии, в случае если ему поступит такое предложение.

В воскресенье, 10 сентября, немецкая национальная команда объявила об отставке Ханса-Дитера Флика.

«Нет ни единого шанса на это. 14 месяцев назад я решил работать со сборной Австрии, помочь ей отобраться на чемпионат Европы и хорошо справиться со своей задачей. Все остальное меня не волнует», — приводит ORF слова Рангника.

Ральф Рангник возглавляет сборную Австрии с июня 2022 года, под руководством 65-летнего немца команда одержала 6 побед, потерпела 4 поражения и 3 раза сыграла вничью. Австрийцы занимают второе место в группе F отборочного турнира Евро-2024 с 10 очками в 4 играх.

Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ральф Рангник
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 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
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 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
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 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
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 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
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 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
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 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
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17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
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Дармштадт – Боруссия М
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