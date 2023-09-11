Рангник заявил, что не собирается возглавлять сборную Германии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не собирается уходить в сборную Германии, в случае если ему поступит такое предложение.

В воскресенье, 10 сентября, немецкая национальная команда объявила об отставке Ханса-Дитера Флика.

«Нет ни единого шанса на это. 14 месяцев назад я решил работать со сборной Австрии, помочь ей отобраться на чемпионат Европы и хорошо справиться со своей задачей. Все остальное меня не волнует», — приводит ORF слова Рангника.

Ральф Рангник возглавляет сборную Австрии с июня 2022 года, под руководством 65-летнего немца команда одержала 6 побед, потерпела 4 поражения и 3 раза сыграла вничью. Австрийцы занимают второе место в группе F отборочного турнира Евро-2024 с 10 очками в 4 играх.