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Сегодня, 05:58

Рауль может возглавить «Шальке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Рауль.
Фото Global Look Press
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«Шальке» рассматривает возможность назначения бывшего нападающего сборной Испании и «Реала» Рауля главным тренером команды, сообщает Bild.

По данным источника, клуб считает 47-летнего испанца основным кандидатом на пост. Сам специалист хочет продолжить работу с «Кастильей» — резервной командой «Реала» — но в Гельзенкирхене рассчитывают убедить Рауля.

«Шальке» занимает 14-е место в таблице второй бундеслиги с 4 очками в 5 матчах. 21 сентября руководство клуба отправило в отставку Карела Гераертса, который возглавлял команду с октября 2023 года.

Рауль выступал за «Шальке» с июля 2010 года по июнь 2012 года. Форвард завершил карьеру в ноябре 2015 года, после чего начал тренерскую карьеру в системе «Реала». Он тренирует «Кастилью» с июля 2019 года.

Рауль Гонсалес
Футбол
ФК Реал
ФК Шальке

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