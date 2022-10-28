Рауль отказался возглавить «Шальке» ради работы в «Реал Кастильи»

Экс-игрок «Шальке» Рауль Гонсалес отказался занимать пост главного тренера команды, сообщает Marca. Специалист решил продолжить тренировать «Реал Кастилью».

По данным источника, экс-футболист команды не захотел менять клуб. 27 октября «Шальке» возглавил Томас Райс.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.