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Сегодня, 12:53

Рауль отказался возглавить «Шальке» ради работы в «Реал Кастильи»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Шальке» Рауль Гонсалес отказался занимать пост главного тренера команды, сообщает Marca. Специалист решил продолжить тренировать «Реал Кастилью».

По данным источника, экс-футболист команды не захотел менять клуб. 27 октября «Шальке» возглавил Томас Райс.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.

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