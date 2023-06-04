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Германия

Сегодня, 09:14

Райс близок к переходу в «Баварию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к завершению перехода в «Баварию», сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас.

По данным источника, 24-летний игрок покинет английский клуб этим летом и, по слухам, был близок к переходу в «Арсенал», но «Бавария» нацелена его перехватить.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за игрока 115 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Райс провел 49 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Хосе Феликс Диас
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