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Сегодня, 19:30

«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью, «Штутгарт» уступил «Майнцу»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Лейпциг» сыграл вничью в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии с «Байером» — 2:2.

У хозяев гол забил Давид Раум, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «аптекарей» Эдмонд Тапсоба. За леверкузенцев забили Патрик Шик и Алеиш Гарсия.

После 19 матчей действующий чемпион страны «Байер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующей «Баварии» — 6 баллов.

«Лейпциг» с 32 очками занимает 5-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Байер

В параллельных матчах игрового дня «Майнц» победил «Штутгарт» (2:0), а «Аугсбург» выиграл у «Хайденхайма» (2:1).

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:0
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Хайденхайм

Футбол
ФК Байер
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Штутгарт
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