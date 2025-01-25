«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью, «Штутгарт» уступил «Майнцу»

«Лейпциг» сыграл вничью в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии с «Байером» — 2:2.

У хозяев гол забил Давид Раум, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «аптекарей» Эдмонд Тапсоба. За леверкузенцев забили Патрик Шик и Алеиш Гарсия.

После 19 матчей действующий чемпион страны «Байер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующей «Баварии» — 6 баллов.

«Лейпциг» с 32 очками занимает 5-ю строчку.

В параллельных матчах игрового дня «Майнц» победил «Штутгарт» (2:0), а «Аугсбург» выиграл у «Хайденхайма» (2:1).