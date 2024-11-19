«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании защитника «Лейпцига» Лукеба

Защитник «Лейпцига» Кастелло Лукеба может покинуть клуб летом 2025 года.

Как сообщает Goal, 21-летним игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в контракте француза с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро, который вступит в силу летом 2025 года.

Лукеба выступает за немецкий клуб с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист провел 12 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллонов евро.