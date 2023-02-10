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Германия

Сегодня, 10:28

«Реал» интересуется нападающим «Баварии» Команом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Bayern & Germany.

По информации издания, руководство мадридского клуба давно интересуется 26-летним вингером, но «Бавария» рассчитывает сохранить француза.

Также сообщается, что немецкая команда готова продать Комана, но только в случае, если «Реал» сделает огромное предложение.

В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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