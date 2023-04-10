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Сегодня, 14:44

«Реал» может подписать полузащитника сборной Испании Дани Ольмо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» изучает возможность трансфера полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, утверждает Relevo.

По информации источника, мадридцы еще не вступили в переговоры по переходу 24-летнего испанца, но в клубе считают, что он усилит состав благодаря своей универсальности.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что он будет готов продлить контракт с «Лейпцигом», только если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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