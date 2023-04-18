«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по трансферу Беллингема

«Реал» готов предложить дортмундской «Боруссии» Браима Диаса, чтобы уменьшить стоимость потенциального трансфера Джуда Беллингема, утверждает Cadena SER.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин может еще на сезон остаться в «Боруссии» из-за нежелания «Реала» и «Манчестер Сити» платить за него летом более 150 миллионов евро.

Диас третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 114 матчей за «россонери», 17 голов и 11 результативных передач.