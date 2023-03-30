«Реал» откажется от трансфера Беллингема, если потребуется более 120 миллионов евро

«Реал» готов отказаться от борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если сумма трансфера окажется слишком высокой, утверждает AS.

По информации источника, мадридцы готовы выйти из гонки за 19-летнего англичанина, если за него потребуется заплатить более 120 миллионов евро, поскольку за эти деньги можно приобрести забивного нападающего. Кроме мадридцев на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Беллингем провел 34 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.