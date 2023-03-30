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Сегодня, 09:36

«Реал» откажется от трансфера Беллингема, если потребуется более 120 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» готов отказаться от борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если сумма трансфера окажется слишком высокой, утверждает AS.

По информации источника, мадридцы готовы выйти из гонки за 19-летнего англичанина, если за него потребуется заплатить более 120 миллионов евро, поскольку за эти деньги можно приобрести забивного нападающего. Кроме мадридцев на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Беллингем провел 34 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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