«Реал» откажется от трансфера Беллингема, если потребуется более 120 миллионов евро

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«Реал» готов отказаться от борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если сумма трансфера окажется слишком высокой, утверждает AS.
По информации источника, мадридцы готовы выйти из гонки за 19-летнего англичанина, если за него потребуется заплатить более 120 миллионов евро, поскольку за эти деньги можно приобрести забивного нападающего. Кроме мадридцев на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Беллингем провел 34 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.