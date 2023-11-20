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Германия

Сегодня, 15:43

«Реал» зимой может приобрести Тимо Вернера

Виктория Кравченко
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, мадридцы рассматривают кандидатуру игрока из-за большого количества травмированных в команде.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» также заинтересован в 27-летнем немце.

Вернер летом 2022 года вернулся в «Лейпциг» после неудачного периода в «Челси». В этом сезоне футболист провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Реал
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