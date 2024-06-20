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Ромащенко — о Саутгейте: «Его не переделаешь. Главное — сыграть на ноль»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру англичан на Евро-2024.

— Меня футбол Саутгейта усыпляет. А вас?

— Нет. Как нет и завышенных ожиданий. Понятно, состав у Англии такой, что болельщики требуют яркого зрелища. Но с теми же сербами все закончилось после гола Беллингема. А забил он на 13-й минуте...

— Саутгейт — перестраховщик?

— Все восемь лет, что тренирует сборную Англию, его ругают за прагматичный подход. К этому уже стали привыкать. Привыкли и к другому — ничего не меняется! Какие бы звезды ни появлялись в распоряжении Саутгейта, он верен своему принципу. Главное — сыграть на ноль.
— Крена в атаку и на Евро-2024 не будет?

— С чего бы? Саутгейт — консерватор, у него устоявшаяся философия, она приносит результат — четвертое место на ЧМ-2018, второе на Евро-2020. Уверен, эту линию тренер будет гнуть до конца, его уже не переделаешь.

— Эх...

— Возможно, в каких-то матчах Беллингем, Фоден, Сака, Палмер, Кейн придумают что-то нестандартное и за счет индивидуального мастерства раскрасят общекомандные действия. Но в целом картинка будет похожа на то, что мы видели последние восемь лет при Саутгейте.

На чемпионате Европы-2024 сборная Англии играет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Пока англичане провели один матч на Евро — 16 июня команда Гарета Саутгейта победила сербов со счетом 1:0.

Килиан Мбаппе принял участие в&nbsp;тренировке сборной Франции несмотря на&nbsp;сломанный нос. «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе». Интервью Мирослава Ромащенко

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
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