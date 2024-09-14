Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:25

Роналду считает, что завершивший карьеру Кроос мог бы играть еще несколько лет

Алина Савинова
Telegram Дзен

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что уважает решение немецкого полузащитника Тони Крооса о завершении карьеры.

«Это его видение. Мы должны уважать его. Я уважаю его решение. Он мог поиграть еще несколько лет, но принял такое решение», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 21 передачами. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира.

Криштиану Роналду
Тони Кроос
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Сегодня
Вчера
Неделя