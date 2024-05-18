Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» после своей последней игры за команду

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс попрощался с фанатами дортмундцев после матча 34-го тура бундеслиги с «Дармштадтом». Это была его последняя игра за черно-желтых, футболист покинет команду этим летом.

Как сообщают зарубежные СМИ, хавбек угостил бесплатным пивом всех посетителей местного бара, оставив записку с текстом: «Спасибо за все! За мной прощальное пиво. Ваш Марко».

В субботу, 18 мая, «Боруссия» на домашнем стадионе с разгромным счетом одержала победу над «Дармштадтом» (4:0). 34-летний Ройс отметился голом и результативной передачей в этой встрече.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Интер-Майами» или «Сент-Луис Сити».