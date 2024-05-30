Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:43

Ройс: «Не может быть ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в своем последнем матче»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился мыслями о том, что проведет свой последний матч за команду в финале Лиги чемпионов.

«Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в «Дортмунде» можно завершить и хуже», — заявил Ройс.

В субботу, 1 июня, «Боруссия» встретится с «Реалом» в рамках финала Лиги чемпионов. Это будет последний матч Ройса за немецкую команду. В мае «Боруссия» объявила, что футболист покинет клуб по окончании сезона.

В сезоне-2023/24 34-летний форвард провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/028d-1afca2044800-f1ef4ef1b00d-1000--reus-on-emotional-dortmund-farewell/
Марко Ройс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
«Боруссия» — «Реал»: где пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»: дата, где проходит, прямая трансляция
Родриго — о победе «Реала» над «Манчестер Сити» в ЛЧ: «Они были лучше»
Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов»
Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, как дортмундцы могут обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов
Винисиус заявил, что «Реал» готов к финалу Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Спортивный директор «Баварии»: «Компани — один из самых интересных тренеров в Европе»