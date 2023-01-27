Ройс продолжает переговоры с «Боруссией», но изучает другие варианты продолжения карьеры

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пока не решил, останется ли в клубе, сообщает Bild.

Контракт 33-летнего футболиста со «шмелями» истекает в июне, на фоне чего интерес к нему проявляли «Аль-Наср» и «Манчестер Юнайтед».

Ройс продолжает переговоры с «Боруссией» по новому контракту, но не отвергает и другие варианты продолжения карьеры. При этом немецкий атакующий полузащитник предпочитает выступать в Европе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже встретился с представителем 33-летнего немца — стороны провели обсуждение детали вероятного сотрудничества.

Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.