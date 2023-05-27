Ройс заплакал после упущенного чемпионского титула дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заплакал после того, как его команда упустила чемпионский титул бундеслиги.

«Боруссия» могла стать чемпионом Германии в случае победы над «Майцнем» в заключительном матче бундеслиги, команды сыграли вничью со счетом 2:2.

«Бавария» в параллельном матче обыграла «Кельн» со счетом 2:1.

«Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

33-летний Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года, за все это время его команда ни разу не становилась чемпионом Германии.