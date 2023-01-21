Розе считает, что «Лейпциг» был лучше «Баварии» во втором тайме

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«У меня было ощущение, что для нас это было чем-то большим. Первый тайм получился слишком неопрятным. У «Баварии» были периоды, когда они могли оказать на нас давление. Мы отыгрались, но затем слишком медленно доставляли мяч вперед. Второй тайм был очень хорошим — мы были лучше, чем «Бавария». Мы взяли очко против хорошей команды», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Розе.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.