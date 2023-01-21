Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 06:38

Розе считает, что «Лейпциг» был лучше «Баварии» во втором тайме

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«У меня было ощущение, что для нас это было чем-то большим. Первый тайм получился слишком неопрятным. У «Баварии» были периоды, когда они могли оказать на нас давление. Мы отыгрались, но затем слишком медленно доставляли мяч вперед. Второй тайм был очень хорошим — мы были лучше, чем «Бавария». Мы взяли очко против хорошей команды», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Розе.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зоммер прокомментировал свой дебют за «Баварию»

Хальстенберг: «Лейпциг» может быть доволен ничьей с «Баварией»