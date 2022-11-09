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Германия

Сегодня, 18:09

Руководитель «Байера» оценил игру защитника Фримпонга

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Руководитель леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался об игре защитника команды Джереми Фримпонга.

«Его способность ускоряться и замедляться находится на мировом уровне. Если у вас есть навыки мирового класса в «Селтике» или в бундеслиге, то же самое будет происходить и в других лигах. Были и другие моменты, которые ему нужно было улучшить, когда он пришел, и Джереми с этим отлично справился», — цитирует бывшего хавбека сборной Германии BuliNews.

21-летний футболист перешел из «Селтика» в «Байер» в январе 2021 года. В текущем сезоне на счету голландца 19 матчей, пять забитых голов и одна голевая передача.

Симон Рольфес
ФК Байер
ФК Селтик
Бундеслига
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