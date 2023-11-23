Румменигге оценил работу Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о бывшем игроке мюнхенцев Хаби Алонсо, возглавляющем «Байер».

«Он сознательно выделял время, чтобы изучить тренерскую профессию с нуля. Тогда я понял, что он станет великим тренером. «Байер» заслуживает большого уважения, они играют в очень привлекательный футбол», — цитируетРумменигге Express.de.

После 11 туров бундеслиги сезона-2023/24 «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая преследующую его «Баварию» на два очка.