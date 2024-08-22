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Румменигге считает правильным решение Нойера о завершении карьеры в сборной Германии

Алина Савинова
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями об уходе голкипера Мануэля Нойера из сборной Германии.

«Нойер уже вошел в историю благодаря блестящей карьере в национальной команде. На мой взгляд, он является величайшим немецким вратарем всех времен. Он изменил игру голкиперов, вывел ее на новый уровень и установил новые стандарты. Ему подражали вратари по всему миру. Если смотреть на ситуацию с точки зрения самого Нойера, решение о том, чтобы сосредоточиться исключительно на «Баварии», является правильным. Он сделает все, чтобы новый сезон прошел успешнее предыдущего», — цитирует Румменигге Bayern&Germany.

Мануэль Нойер завершил карьеру в&nbsp;сборную Германии. Нойер ушел из сборной Германии. В чем причина и кто его заменит

38-летний Нойер 21 августа объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Всего за национальную команду своей страны он провел 124 матча, став чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2012, 2016).

Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Карл-Хайнц Румменигге
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