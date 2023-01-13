Руссийон перешел из «Вольфсбурга» в «Унион»

Защитник «Вольфсбурга» Жером Руссийон продолжит карьеру в «Унионе». Берлинский клуб на официальном сайте объявил о переходе 30-летнего француза. Подробности сделки не уточняются.

«После четырех с половиной лет в «Вольфсбурге» я с нетерпением жду нового вызова. Уже несколько раз видел стадион и болельщиков «Униона», поэтому с нетерпением жду этого. Я здесь, чтобы показывать наилучшие результаты и добиться успеха с новой командой», — объяснил свой переход Руссийон.

В этом сезоне Руссийон сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 18 минут.

После 15 туров в чемпионате Германии «Вольфсбург» занимает 7-е место (23 очка), а «Унион» — 5-е (27 очков).