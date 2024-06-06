Сабрина Виттман утверждена в должности главного тренера «Ингольштадта»

Руководство немецкого футбольного клуба «Ингольштадт» назначило главным тренером команды 32-летнюю Сабрину Виттман, сообщает клубная пресс-служба.

«За время своего пребывания в «Ингольштадте» Виттман убедительно доказала, что она не только способна поддерживать молодых игроков, но и устойчиво развивать команду, полностью использовать ее потенциал и вести игроков к успеху. Она тот человек, с которым можно работать для достижения поставленных нами целей», — заявил управляющий директор клуба Дитман Байерсдорфер.

Виттман стала исполняющей обязанности главного тренера «Ингольштадта» в начале мая нынешнего года. Под ее руководством команда из третьего по силе дивизиона Германии не потерпела ни одного поражения в трех матчах. 11 мая «Ингольштадт» разгромил «Любек» со счетом 6:1, что стало крупнейшей домашней победой команды в сезоне.