Садио Мане не покинет «Баварию» этим летом

Бакари Сиссе, являющийся советником нападающего «Баварии» Садио Мане, заявил, игрок не покинет клуб этим летом.

«Я не слышал об интересе из Саудовской Аравии. Что точно, так это то, что он остается в «Баварии». У него подписан контракт на 3 года. Он провел по нему один год и у него еще есть два. Так что да, пока что он остается в «Баварии», — приводит слова Сиссе инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что сенегальский футболист интересен «Ньюкаслу» и саудовскому «Аль-Иттифаку». Также информировалось, что «Бавария» намерена расстаться с 31-летним футболистом.

В сезоне-2022/23 Мане сыграл в 38 матчах, забив 12 мячей и отдав 6 голевых передач. Контракт сенегальца с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года.