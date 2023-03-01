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Германия

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Мане: «Перед началом сезона Роналду поздравил меня и сказал, что «Бавария» — отличный выбор»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал слухи о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду был близок к переходу в мюнхенскую команду.

«Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Баварию»? Это говорит об уровне бундеслиги и подчеркивает то, что я уже говорил: вы недооцениваете немецкий чемпионат. Недавние матчи в Лиге чемпионов показывают уровень лиги. Я встретился с Криштиану Роналду в Мальорке перед началом этого сезона, когда мой переход уже был завершен. Он поздравил меня и сказал: «Бавария» — это отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — приводит слова Мане Sport Bild.

В настоящий момент 38-летний португалец выступает за «Аль-Наср».

В текущем сезоне он сыграл за саудовский клуб в 5 матчах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
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Мане — о своем переходе в «Баварию»: «Не вижу ни одной команды сильнее»