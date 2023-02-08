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Сегодня, 12:49

Салихамиджич: «Бавария» получала заявку на покупку Павара, но мы не хотим его отпускать»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал об интересе клубов к защитнику Бенжамену Павару.

«Мы получали заявку на покупку Павара, но мы не хотим его отпускать. Это было привлекательно с финансовой точки зрения, но на первом месте стоит спортивный аспект», — приводит слова Салихамиджича Bild.

Контракт 26-летнего защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 25 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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