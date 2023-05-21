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Сегодня, 05:23

Салихамиджич объяснил, почему «Бавария» уволила Нагельсманна

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, почему клуб принял решение отправить в отставку главного тренера Юлиана Нагельсманна.

«Мы давно хотели сделать это, и в какой-то момент решили, что пора действовать. Томасу Тухелю нужно провести предсезонные сборы с командой, после этого дела у нас станут лучше», — приводит Sky Germany слова Салихамиджича.

Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года, 24 марта 2023 года он был уволен из клуба. 25 марта команду возглавил Томас Тухель.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Хасан Салихамиджич
Юлиан Нагельсманн
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