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Германия

Сегодня, 08:08

Салихамиджич высказался о своем увольнении из «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о своем увольнении из мюнхенского клуба.

«Конечно, я хотел бы продолжить. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Эта команда действительно хороша. Я просто горжусь ребятами, я действительно должен это сказать. Может быть, сегодня у меня эмоции и непростая ситуация. Тем не менее, я желаю всем удачи, я желаю всем успехов. Я также хотел бы поблагодарить команду за прекрасное путешествие. Я всегда эмоционален, когда дело касается «Баварии», у меня было много сложных ситуаций, но и хороших тоже. Я благодарен за последние шесть лет», — приводит слова Салихамиджича Bayern&Germany.

После матча против «Кельна» (2:1) клуб сообщил об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

В Лиге чемпионов «Бавария» вылетела в четвертьфинале, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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