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Сегодня, 18:40

Салихамиджич заявил, что Сане не оскорблял Мане перед их конфликтом

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о конфликте между игроками команды Лероем Сане и Садио Мане.

«Мы знаем о том, что в СМИ говорят, что Лерой назвал Садио «черным дерьмом». Мы говорили об этом с ним. Он очень четко заверил нас, что никогда не говорил ничего подобного, и мы ему верим», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport.

Мане ударил по лицу Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После инцидента «Бавария» объявила, что Мане оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

Лерой Сане
Садио Мане
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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