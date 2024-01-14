Санчо — о возвращении в «Боруссию»: «Я просто рад снова выходить на поле»

Форвард «Боруссии» Джейдон Санчо после матча 17-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (3:0) поделился впечатлениями от первого матча за команду после возвращения. Англичанин отметился результативной передачей.

«Я просто чувствую, что этому суждено было случиться. Мое возвращение, встреча с Марко — моим замечательным другом, которого я очень ценю. Я рад, что организовал его гол. Как я и говорил всю неделю, я почувствовал, что я дома, когда вернулся. Я просто рад снова выходить на поле.

Я хочу просто снова быть счастливым. Вернувшись на поле, помогать команде. Вернуть ее в тройку лидеров, попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У меня есть и личные цели, о которых говорить я сейчас не буду. Просто хочу помогать команде", — приводит слова Санчо Metro.

Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом