Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 00:31

Санчо — о возвращении в «Боруссию»: «Я просто рад снова выходить на поле»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Боруссии» Джейдон Санчо после матча 17-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (3:0) поделился впечатлениями от первого матча за команду после возвращения. Англичанин отметился результативной передачей.

«Я просто чувствую, что этому суждено было случиться. Мое возвращение, встреча с Марко — моим замечательным другом, которого я очень ценю. Я рад, что организовал его гол. Как я и говорил всю неделю, я почувствовал, что я дома, когда вернулся. Я просто рад снова выходить на поле.

Я хочу просто снова быть счастливым. Вернувшись на поле, помогать команде. Вернуть ее в тройку лидеров, попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У меня есть и личные цели, о которых говорить я сейчас не буду. Просто хочу помогать команде", — приводит слова Санчо Metro.

Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Голевая передача Санчо помогла «Боруссии» разгромить «Дармштадт»