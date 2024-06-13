Санчо попрощался с Терзичем и поблагодарил за работу

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который играет в аренде в дортмундской «Боруссии», попрощался с Эдином Терзичем. 13 июня специалист покинул немецкий клуб.
«Спасибо за то, что поверили в меня! Буду вечно благодарен! Желаю всего наилучшего в ваших последующих начинаниях!» — написал Санчо в соцсети.
Контракт специалиста с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.
Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке.