Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:23

Санчо попрощался с Терзичем и поблагодарил за работу

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который играет в аренде в дортмундской «Боруссии», попрощался с Эдином Терзичем. 13 июня специалист покинул немецкий клуб.

«Спасибо за то, что поверили в меня! Буду вечно благодарен! Желаю всего наилучшего в ваших последующих начинаниях!» — написал Санчо в соцсети.

Контракт специалиста с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.

Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
Эдин Терзич
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Лучший футболист РПЛ по версии игроков ЦСКА: только Виллиан Роша поставил Акинфеева на первое место
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Тарасенко идет за вторым Кубком Стэнли. Пять лет назад россиянин плюнул на суеверия и стал чемпионом с «Сент-Луисом»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Бавария» объявила о переходе Ито

Нури Шахин может возглавить «Боруссию»