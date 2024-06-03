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Сегодня, 08:55

Сане доволен назначением Компани на пост главного тренера «Баварии»

Виктория Кравченко
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Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о назначении Венсана Компани на псот главного тренера команды. Он считает, что это было правильным решением руководства.

«Будучи игроком, он всегда был абсолютным лидером с безупречным характером, всегда вел людей за собой. Он оберегал нас, молодых игроках, всегда оказывал поддержку», — сказал в интервью Kicker Сане.

Он добавил, что верит в то, что Сане отлично справится со своими обязанностями.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
Лерой Сане
ФК Бавария
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