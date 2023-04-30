Сане может стать игроком «Челси»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии. Им интересуется «Челси», сообщает Sport Witness. На место игрока мюнхенский клуб хочет приобрести хавбека лондонцев Матео Ковачича. На его переходе настаивает главный тренер Томас Тухель.

За возвращение в Англию выступает супруга Лероя Сане.

С 2016 по 2020 год Сане играл в составе «Манчестер Сити». Трансферная стоимость — 70 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в бундеслиге, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.