Гол Мармуша принес «Айнтрахту» победу над «Санкт-Паули», «Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»

«Айнтрахт» на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 16-го тура бундеслиги — 1:0.

Гол в первом тайме забил Омар Мармуш, для которого мяч стал 14-м в этом сезоне чемпионата. Он догнал Харри Кейна («Бавария») в списке бомбардиров.

«Айнтрахт» набрал 30 очков и занимает третье место в таблице чемпионата, «Санкт-Паули» с 14 очками — на 14-й строчке.

В параллельных матчах «Вольфсбург» на выезде победил «Хоффенхайм» со счетом 1:0, «Майнц» дома обыграл «Бохум» (2:0), «Фрайбург» был сильнее «Хольштайн Киля» (3:2), «Хайденхайм» — «Униона» (2:0).