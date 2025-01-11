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Германия

11 января, 19:30

Гол Мармуша принес «Айнтрахту» победу над «Санкт-Паули», «Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»

Руслан Минаев
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«Айнтрахт» на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 16-го тура бундеслиги — 1:0.

Гол в первом тайме забил Омар Мармуш, для которого мяч стал 14-м в этом сезоне чемпионата. Он догнал Харри Кейна («Бавария») в списке бомбардиров.

«Айнтрахт» набрал 30 очков и занимает третье место в таблице чемпионата, «Санкт-Паули» с 14 очками — на 14-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:1
Айнтрахт Ф

В параллельных матчах «Вольфсбург» на выезде победил «Хоффенхайм» со счетом 1:0, «Майнц» дома обыграл «Бохум» (2:0), «Фрайбург» был сильнее «Хольштайн Киля» (3:2), «Хайденхайм» — «Униона» (2:0).

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:1
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:0
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:2
Хольштайн
Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:0
Бохум

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вольфсбург
ФК Санкт-Паули
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
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